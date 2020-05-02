«Всю жизнь живет в вялом и корявом теле»: Лена Миро нелестно отозвалась о фигуре Виктории Бони

Блогер Лена Миро, которая славится тем, что говорит всю правду о звездах, в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о бывшей участнице проекта «Дом-2» Виктории Боне. Поводом для критики послужили слова модели, что она запускает курс по построению красивого тела.

Лена Миро опубликовала несколько неудачных фотографий Виктории Бони с отдыха. На снимках модель и телеведущая и правда не очень хорошо выглядит.

Как сказала Лена Миро, тело Виктории Бони в хорошей форме не бывает никогда. По ее мнению, звезда всегда прибегает к фотошопу, только поэтому на кадрах и неплохо смотрится. На честных же фотографиях, когда ее снимают другие люди, она далека от идеала.

«Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле. Видимо, отчаявшись от безденежья, Вика в очередной раз решила выставить себя на посмешище и подбомбить вислым задом на курсе по построению тела».

Лена Миро

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Отметим, что у Виктории Бони есть дочь Анджелина Смерфит. В этом году ребенку звезды исполнилось восемь лет. С отцом миллионером Александром Смерфитом Боня рассталась несколько лет назад. При этом ради ребенка они поддерживают дружеские отношения.