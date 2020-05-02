Дочь Кирилла Сафонова блеснула шикарной фигурой в купальнике на самоизоляции

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия в Instagram опубликовала снимок, на котором она любуется из дома морским пейзажем. При этом девушка запечатлена в красивом купальнике и солнцезащитных очках. Анастасия показала свою прекрасную фигуру, от которой остались в восторге ее многочисленные поклонники.

«Как получить загар в помещении», — пошутила девушка.

Отметим, что Анастасия родилась в браке Кирилла Сафонова с первой женой по имени Елена. Вместе они были на протяжении десяти лет. В 2001 году пара распалась. При этом ради дочери актер поддерживает отношения с бывшей супругой. Сейчас, как известно, он женат на бывшей солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.

Добавим, что Анастасия Сафонова — популярная модель. Карьеру она начинала в Израиле. Затем перебралась в США. В Америке она удачно вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Он сколотил свое состояние на рынке криптовалюты. Их свадьба с Анастасией Сафроновой состоялась в прошлом году.