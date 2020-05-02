«Откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры»: Фомин продолжает поиски суррогатной матери

Как отметил музыкант, он пока из возможных претенденток ни с кем не встречался.

Певец Митя Фомин заявил, что продолжает активные поиски суррогатной матери для своего будущего ребенка. Как известно, музыкант еще ни разу не испытал радости отцовства, но очень хочет это сделать в будущем.

«Поиски идут. Приятно, что откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры». Митя Фомин

Как отметил исполнитель, сейчас пришло такое время, когда личные контакты исключены. По его мнению, все равно между людьми должна быть симпатия, поэтому он готов ждать и приглядываться к возможным кандидатурам.

По словам Мити Фомина, он еще ни с кем из девушек по этому вопросу не встречался. Как он думает, сейчас, когда пришла «новая чума 21 века», поэтому заводить детей — верх неблагоразумия. Лучше сделать паузу.

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Фомин отметил, что сейчас на самоизоляции стал больше внимания уделять иностранным языкам. При этом он старается в эти дни больше спать. Певец добавил, что из-за пандемии стал более медлительным, чем раньше, сообщает «АиФ».