«Закупите на три месяца продукты»: Андрей Кончаловский обеспечил семью едой впрок

По словам режиссера, консервы, которых теперь у него в достатке, не портятся.

Режиссер Андрей Кончаловский, который находится на самоизоляции со своей супругой актрисой Юлией Высоцкой, заявил, что обеспечил свою семью продуктами на три месяца вперед. При этом он не жалеет о своем решении. Как он заверил, еда ему обязательно пригодится.

«Закупите на три месяца продукты… Я на три месяца их закупил и думаю, что еще закуплю. Консервы не портятся. Лучше выбросить испорченный рис или гречку, чем искать то, чего нет». Андрей Кончаловский

Как отметил прославленный режиссер, карантин приведет к гигантскому мировому кризису. По его словам, империализм — это последняя стадия капитализма. И эта стадия, как он уверен, будет сопротивляться всеми возможными способами, чтобы не исчезнуть, сообщает «МК».

Отметим, что в мире число заболевших коронавирусом уже перешагнуло за отметку в три миллиона человек. В России сейчас боле ста тысяч заболевших. К сожалению, количество с каждым днем только увеличивается.