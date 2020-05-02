«Женя – женственная, Алина – техничная»: Анна Семенович высказалась о Загитовой и Медведевой

Актриса и певица Анна Семенович, которая много лет назад сама профессионально занималась фигурным катанием, заявила, что не может отдать предпочтение среди двух российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По ее словам, она в восторге от девушек и от того, как они выступают.

«Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то предпочитать».

Анна Семенович

Также Семенович поддержала методы тренировок наставницы Этери Тутберидзе. Как известно, ее часто обвиняют в том, что она жестко воспитывает своих подопечных.

По словам певицы, Тутберидзе удалось подобрать правильный ключ к своим спортсменкам. Как она думает, в фигурном катании без колоссальной дисциплины невозможно добиться успеха. Семенович добавила, что фигурное катание состоит не только из прыжков. Очень важен артистизм. Она думает, что никаких поблажек в этом виде спорта быть не может. Побеждают в итоге даже не самые талантливые, а самые трудоспособные, сообщает «Спорт-Экспресс».