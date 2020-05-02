В Сети появился снимок Кристины Орбакайте в пионерском галстуке времен съемок в «Чучело»

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился снимок ее дочери в пионерском галстуке. Фотография была сделана в восьмидесятых годах прошлого века. На кадре будущая звездная певица и актриса изображена с красивыми белыми бантами. Она улыбается и радуется жизни.

«Мир. Труд. Май», — гласит подпись под снимком.

Отметим, что примерно, когда был сделан снимок, Кристина Орбакайте получила свою первую роль в кино. В 1982 году она сыграла роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова «Чучело». Премьера картины состоялась в январе 1984 года в московском Доме кино.

Отметим, что на этот факт обратили внимание и поклонники Орбакайте в своих комментариях. «А я сразу Кристину Орбакайте узнала. Она же в таком возрасте снималась в очень хорошем, но грустном фильме «Чучело». Надо мной смеялась и дразнила меня вся школа. Когда я увидела этот фильм, я так прониклась к главной героине. Мне было очень жалко ее. Я ненавидела ее одноклассников, как своих. Спасибо большое за этот фильм», — отметила поклонница.