«Я тоже хорошая!»: Вера Алдонина напугала мачеху, выпрыгнув из кустов ей навстречу

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила видеозапись со своей падчерицей Верой. Дочь певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни чуть больше года назад, приехала на майские праздники в дом к своему отцу.

На кадрах можно увидеть, как Ольга Алдонина идет по саду и размышляет о погоде. «Погодка сегодня хорошая!» — говорит девушка. В какой-то момент из кустов прямо перед ней появляется Вера и говорит: «Я тоже хорошая!». Ольга при этом испугалась, а потом рассмеялась.

Отметим, что Ольга Алдонина и Вера в прекрасных отношениях. После смерти Юлии Началовой супруга футболиста окружила ребенка заботой и вниманием. Благодаря этому Вера смогла достаточно быстро отойти от трагедии, которая случилась в ее семье.

Добавим, что живет Вера Алдонина в доме своих бабушки и дедушки, родителей Юлии Началовой. Такое решение приняла семья. Дело в том, что рядом находится школа, которую посещает девочка.