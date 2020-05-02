«Рот помой»: Лариса Гузеева дала совет подписчице в ответ на замечание о грязных окнах в квартире

Телеведущая Лариса Гузеева, которая ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, отреагировала на слова своей подписчицы. Звезда разместила пост и похвасталась своим цветком на подоконнике. В записи она рассказала, что ощущает потребность в красоте. Как сказала Гузеева, она за ней порой охотится.

Между тем в комментариях пользователи стали изъявить. Одна из них обратила внимание на грязное окно в доме телеведущей. «Окно помой», — раздалось высказывание, адресованное Ларисе Гузеевой. Звезда не сдержалась и грубо ответила: «Рот помой».

Отметим, что в последние дни звезда картины «Жестокий романс» сама не своя. Она на протяжении недели сидела дома, но сейчас возобновились съемки программы «Давай поженимся!». Актриса вышла на работу.

Ранее Лариса Гузеева отмечала, что актеры и телеведущие всегда находятся на передовой. Пока вся страна на самоизоляции, им приходится работать, чтобы тем, кто находится в своих квартирах, не приходилось скучать.