«Почему чужие дети волнуют больше, чем свои»: Яна Рудковская ответила Андрею Аршавину

Продюсер Яна Рудковская в Instagram ответила футболисту Андрея Аршавину, который ранее высмеял ее видеозаписи с мужем. Напомним, что во время эфира со своим коллегой Александром Кержаковым спортсмен заявил, что на видеозаписях у сына Рудковской и Плющенко Гном Гномыча очень невеселый вид. Аршавин сделал вывод, что звезды заставляют Сашу Плющенко участвовать в их челленджах. Он якобы участвует в них из-под палки.

Рудковская разместила видеозапись, на которой веселится со своим ребенком. И у мамы, и у сына прекрасное настроение.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша, это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах». Яна Рудковская

Напомним, что Андрей Аршавин на протяжении пяти лет не общался со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской. Лишь не так давно он возобновил с ними общение. В адрес игрока по этому поводу фанаты кидали в свое время немало гневных стрел.