Оксана Самойлова простила Джигана и забрала его домой из реабилитационного центра

Модель Оксана Самойлова забрала мужа рэпера Джигана из одного из российских реабилитационных центров и отвезла в их общий дом. В сторис Instagram звезды практически одновременно выложили видеозаписи, как едут в одном автомобиле.

Отметим, что, судя по всему, Самойлова передумал разводиться с Джиганом. Ранее она сообщала, что ее семейная жизнь треснула и им следует расстаться.

Добавим, что проблемы в семействе начались практически сразу после рождения сына Давида. Ему, кстати, на днях исполнилось уже три месяца. После этого Джиган стал вести себя неадекватно. Он угодил в американский рехаб, где проходил курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости. После выписки музыканта семейство переехало в Россию.

Даже после возвращения домой Джиган не успокоился. Он продолжал вести разгульный образ жизни. К примеру, в первый же день позвал к себе друзей, с которыми весело проводил время, нарушив таким образом карантин и самоизоляцию.