Пять миллионов рублей в неделю: Оксана Самойлова озолотилась на истории с разводом

Модель, в отличие от многих звезд, на самоизоляции зарабатывает отличные деньги на жизнь.

Модель Оксана Самойлова стала зарабатывать в неделю порядка пяти миллионов рублей. Все благодаря громкой истории с разводом с рэпером Джиганом. О том, что она хочет расстаться с музыкантом, модель объявила несколько недель назад. Сегодня девушке сочувствуют миллионы дам-разведенок по всему свету. Количество подписчиков растет как на дрожжах.

Благодаря истории с разводом к Оксане Самойловой пришла не так давно денежная реклама. Раньше она на нее не соглашалась,но сейчас все изменилось. Судя по всему, ей предлагают хорошие деньги. Самойлова стала проводить розыгрыши и устраивать всевозможные марафоны с рекламой различных компаний. Посты такого содержания собирают у Самойловой сейчас свыше трехсот тысяч комментариев. Вряд ли кто-то может таким похвастаться в сегодняшних реалиях из отечественных звезд.

В итоге в неделю Самойловой стали платить примерно по пять миллионов рублей. В прошлом году ее супруг, рэпер Джиган, который активно выступал, зарабатывал столько за месяц.

Приносит доход и интернет-магазин одежды Самойловой. Конечно, там не такие огромные заработки, но еще лишняя копейка, сообщает «Комсомольская правда».