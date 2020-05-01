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Звездный гость

Лера Кудрявцева хочет отсудить у Андрея Разина 2,5 миллиона рублей за клевету

Поводом для обращения в суд стал пост продюсера «Ласкового мая» в соцсети.

Лера Кудрявцева хочет отсудить у Андрея Разина 2,5 миллиона рублей за клевету
Кудрявцева подала в суд на Разина/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Поводом стал один из постов артиста. В нем он отмечал, что якобы однажды они с участниками группы решили вызвать девочек. В итоге к ним приехала среди прочих и Лера Кудрявцева. Интересно, что позже Разин удалил этот пост.

Между тем точка в этой истории не поставлена. Лера Кудрявцева теперь требует за обидные словечки с продюсера 2,5 миллиона рублей. Также она хочет отсудить деньги у одного из крупных СМИ, которое процитировало тот пост. С журналистов ведущая программа на НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» хочет получить 500 тысяч рублей за моральный вред, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что первым мужем Леры Кудрявцевой был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В 1990 году она родила от него сына Жана.

Сейчас звезда счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе телеведущей на 15 лет. У них есть совместная дочь Маша.

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