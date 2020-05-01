Сергей Жигунов отсудил у супруги долю в одной из квартир в Москве

Судя по всему, семейная жизнь актера снова дала трещину.

Актер Сергей Жигунов отсудил долю в одной из своих квартир у супруги — 61-летней Веры Новиковой. Судя по всему, не за горами громкий бракоразводный процесс с женой. Как известно, ранее Жигунов от Новиковой уже уходил. Его сердце завоевала актриса Анастасия Заворотнюк. Впрочем, спустя несколько лет к жене он вернулся. Женщина простила ему измену.

Сейчас, по слухам, у Жигунова роман с помощницей Викторией Ворожбит. Многие отмечают, что женщина очень похожа на звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Интересно, что супруга Сергея Жигунова еще в конце прошлого года обращалась с иском в суд. Она требовала признать совместным имуществом одну из квартир Жигунова. Правда, суд встал на сторону актера. Супруга звезды потерпела неудачу.

Добавим, что Новикова пока не комментирует громкую историю и новый любовный роман мужа. За всеми разъяснениями она просит обращаться к актеру. Сам Сергей Жигунов лишь отшучивается и говорит, что журналисты сгущают краски, сообщает портал «СтарХит».