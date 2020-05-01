Фанаты Жанны Фриске тепло поздравили ее мать с днем рождения

Фанаты певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни почти пять лет назад после тяжелой болезни, тепло и нежно поздравили с днем рождения ее маму Ольгу Владимировну. Запись появилась на страничке сына Фриске Платона Шепелева в Instagram. Ее, как известно, ведут поклонники исполнительницы. Отметим, что бабушке Платона исполнилось 1 мая 69 лет.

«С днем рождения! Здоровья, мира, счастья и исполнения всех мечт!» Фанаты Жанны Фриске

Фанаты опубликовали несколько совместных фотографий Платона Шепелева с бабушкой. Так на одной из них она держит совсем еще крохотного мальчика на руках.

На втором снимке можно увидеть всю семью около моря. Как известно, певица восстанавливалась после болезни на рижском взморье. На фотографии, кроме Платона и его бабушки сестра Жанны Наталья и сама исполнительница. Снимок был сделан буквально за несколько месяцев до смерти звезды. На фотографии видно, что Жанна сильно располнела. Всему виной длительное лечение, которое сказалось на ее фигуре.