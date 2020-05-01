«Какой пошел ор!»: Елена Степаненко вспомнила, как кричал Петросян при дележке имущества

Юмористка Елена Степаненко в эфире программы «Еще не вечер» раскрыла интересные детали дележки имущества со своим бывшим мужем — юмористом Евгением Петросяном. Как отметила артистка, скандала можно было бы избежать, но сатирик не проявил гибкость в этом вопросе. Она хотела поделить все поровну, но муж решил обобрать ее до нитки. Он, как считает юмористка, повел себя просто не по-мужски. Только поэтому она обратилась в суд. Звезда поняла, что цель Петросяна — уничтожить ее.
По словам Елены Степаненко, она предложила Петросяну написать, что достанется при дележке имущества ему, а что ей. Он так и сделал. Звезда поняла, что большую часть он записал на себя. Она предложила ему переставить фамилии. Это привело юмориста в бешенство.
«Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире».
Также Степаненко сказала, что супруг скрывал от нее свой новый роман. По ее словам, ему надо было всего лишь честно обо всем рассказать, но юморист предпочел этого не делать.