«Какой пошел ор!»: Елена Степаненко вспомнила, как кричал Петросян при дележке имущества

Юмористка Елена Степаненко в эфире программы «Еще не вечер» раскрыла интересные детали дележки имущества со своим бывшим мужем — юмористом Евгением Петросяном. Как отметила артистка, скандала можно было бы избежать, но сатирик не проявил гибкость в этом вопросе. Она хотела поделить все поровну, но муж решил обобрать ее до нитки. Он, как считает юмористка, повел себя просто не по-мужски. Только поэтому она обратилась в суд. Звезда поняла, что цель Петросяна — уничтожить ее.

По словам Елены Степаненко, она предложила Петросяну написать, что достанется при дележке имущества ему, а что ей. Он так и сделал. Звезда поняла, что большую часть он записал на себя. Она предложила ему переставить фамилии. Это привело юмориста в бешенство.

«Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире». Евгений Петросян

Также Степаненко сказала, что супруг скрывал от нее свой новый роман. По ее словам, ему надо было всего лишь честно обо всем рассказать, но юморист предпочел этого не делать.