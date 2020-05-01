«Бездушные люди»: Андрей Разин назвал виновных в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо

Как отметил продюсер, он умолял пустить его к ней.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал виновных в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. По его словам, в трагедии виноваты прежде всего украинские власти. Именно политики не давали возможности Разину перевести певице деньги на лечение и не допускали к ней артистов.

«Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь. Но эти бездушные люди этого не сделали». Андрей Разин

Как добавил Андрей Разин, и российский, и украинский шоу-бизнес понес огромную утрату. Он выразил соболезнования всем родным и близким звезды. Особенно ее муж и сыну.

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Напомним, что Нина Кирсо скончалась в возрасте 56 лет. Она почти два года провела в коме после инсульта. Сначала ее лечили в Киеве, а потом перевезли в Полтаву.