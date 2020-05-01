«Этот трэш закончился»: молодой муж Бабкиной порадовался ее возвращению домой из больницы

Как отметил Евгений Гор, певицу выписали даже раньше, чем изначально предполагалось.

Молодой муж певицы Надежды Бабкиной музыкант Евгений Гор в Instagram сообщил, что его супруга выписана из больницы и уже находится дома. Он очень порадовался этому известию.

«Друзья, пишу финальный апдейт и наконец-то закрываем тему! Надежда Георгиевна Бабкина дома! Выписали здоровенькой даже раньше, чем предполагали! Все. Этот трэш закончился. Ура, товарищи!» Евгений Гор

Отметим, что исполнительница попала в больницу еще в начале апреля. Первое время ее состояние здоровья у медиков не вызывало опасений. Исполнительница даже отвечала поклонникам на вопросы в соцсетях. Впрочем, затем ей стало неожиданно хуже. Врачи боялись делать каких-либо прогнозов относительно ее восстановления.

Добавим, что Надежде Бабкиной был официально поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Коронавирус медики не повреждали. Теперь какое-то время звезду не увидят поклонники в программе «Модный приговор», куда она любила приходить на съемки.