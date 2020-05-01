В Полтаве после двух лет комы скончалась солистка «Фристайла» Нина Кирсо

В украинской Полтаве скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Она почти два года провела в коме. Несмотря на все усилия врачей, женщина ушла из жизни. О смерти певицы сообщила ее сестра Алла, которая сейчас убита горем. Родственницу она сильно любила, и у них всегда были прекрасные отношения.

«Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв». Алла Кирсо

Отметим, что у покойной остался муж Анатолий Розанов и сын Максим, которому сейчас 21 год.

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Напомним, что плохо Нине Кирсо стало еще в начале июня 2018 года. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти своевременно ей на помощь. Звезда перенесла инсульт. Позже стало известно, что у исполнительницы резко подскочило давление. При этом ранее она предпочитала на свое самочувствие никогда не жаловаться. Как говорят ее знакомые, таблетками звезда никогда не увлекалась. Ей больше по каким-то причинам нравилась нетрадиционная медицина, сообщает «Комсомольская правда».