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«Поддержка придавала мне сил»: Бабкина выписалась из больницы

Первым делом всенародная любимица поспешила поблагодарить врачей и поклонников.

«Поддержка придавала мне сил»: Бабкина выписалась из больницы
Надежда Бабкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B4pD9yMKbz5/

Надежду Бабкину выписали из больницы в последний день апреля. Напомним, в медицинское учреждение руководитель ансамбля «Русская песня» попала в начале месяца: тогда поговаривали, что артистка якобы долго пыталась справиться с недомоганием самостоятельно. Практически сразу после госпитализации исполнительницу перевели в реанимацию, а об улучшениях возлюбленный Бабкиной Евгений Гор сообщил 18 апреля.

Первым делом после выхода из больницы Бабкина поспешила обратиться к врачам и собственным поклонникам. Медиков Надежда поблагодарила за профессионализм, отзывчивость, внимание и теплоту. Выразила артистка признательность и друзьям, а также членам семьи, которые старались оказывать ей самую активную содействие.

«Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье!» — высказалась она на личной странице в Instagram.

Подтвердил факт выписки и сам Евгений Гор. Он подметил, что Бабкину выписали даже раньше, чем он ожидал. Сейчас влюбленные вновь вместе, а значит, переживающие могут вздохнуть с облегчением.

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