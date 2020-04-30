«Такие юные и веселые»: Ирина Слуцкая поделилась снимком с молодыми Плющенко и Ягудиным

Как отметила фигуристка, в конце девяностых годов они ездили в тур по Европе.

Серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, неоднократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram поделилась архивной фотографией, которая была сделана в конце девяностых годов прошлого века.

«Смотрите, какую древнюю фотографию я нашла! Такие юные и веселые перед одним из туров по Европе в конце девяностых». Ирина Слуцкая

Отметим, что на фотографии изображена целая плеяда звезд отечественного фигурного катания. Многие из этих спортсменов в будущем смогли стать олимпийскими чемпионами.

Любопытно, что на фотографии недалеко друг от друга стоят два «заклятых друга» — Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. В то время они еще не были олимпийскими чемпионами. Ягудин смог завоевать титул в 2002 году в Америке, а Плющенко стал лучшим на Олимпиаде спустя четыре года в итальянском Турине. В последние годы два известных фигуриста постоянно обмениваются колкостями в адрес друг друга.