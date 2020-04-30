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Мать Анастасии Заворотнюк напекла фирменных пирогов для любимой внучки

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна похвасталась ими в соцсети.

Мать Анастасии Заворотнюк напекла фирменных пирогов для любимой внучки
Мама Заворотнюк напекла пирогов/http://globallookpress.com/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram похвасталась фирменными пирогами от своей бабушки, народной артистки России Валентины Борисовны. Судя по всему, женщина готовит пироги с клюквой и брусникой на радость внучки и дочки. Это явное свидетельство того, что жизнь в семье налаживается.

Пироги. Фото
Бабушка Анны Заворотнюк напекла для внучки пирогов. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Пироги от бабушки – это бесценно».

Анна Заворотнюк

Отметим, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в доме семьи в поселке Крекшино. Она за последние месяцы прошла несколько курсов лечения от тяжелого заболевания. Сейчас, по неподтвержденным данным, актриса прекрасно себя чувствует.

Добавим, что не так давно Анастасия Заворотнюк впервые за долгие месяцы даже оставила пост в соцсетях. Она поздравила с днем рождения фигуристку Татьяну Навку. Именно эта спортсменка выступает вместе с фигуристом Петром Чернышевым, мужем Анастасии Заворотнюк, в ледовых шоу.

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