Женечка Ковалева из «Сватов» выросла: Анна Кошмал снялась в черном блейзере без бюстгальтера

Актриса Анна Кошмал, которую все запомнили по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», в Instagram порадовала фанатов откровенным снимком. Она предстала в провокационном наряде без бюстгальтера. Анна примерила модный стиль total black. Она снялась в черном блейзере и классических брюках.

Отметим, что в комментариях фанаты буквально взорвались восторженными отзывами: «Вы просто прекрасно выглядите», «Фигура великолепная!»

Любопытно, что одна из поклонниц задала Кошмал неудобный вопрос: «Анна, скажите, пожалуйста, почему большинство красивых и известных девушек со временем оголяются?»

На это звезда «Сватов» ответила: «Потому что в эстетических фото нет ничего постыдного. Человеческое тело прекрасно».

Отметим, что седьмая часть сериала «Сваты» не будет отснята в ближайшее время. Съемки должны были продолжиться в мае в Белоруссии, но в дело вмешалась пандемия коронавируса. Сейчас съемочный процесс заморожен и перенесен до лучших времен.