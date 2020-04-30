«Я пробовал спасти семью»: Вадим Демчог расстался со второй женой, которую отбил у другого

Актер Вадим Демчог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Он влюбился в девушку по имени Вероника, профессия которой — актриса.
«Она блистала на сцене. Я сразу понял — эта женщина моя. Я добивался ее яростно. С бульдожьей хваткой. Измучил буквально всех. Ну я такой человек – если схватил, то дойду до конца. Вероника была несвободна. Она выбирала то его, то меня».
Как отметил актер, в какой-то момент он решил уйти из театра.
«Я уехал в Москву. А через полгода она позвонила мне с вокзала и сказала, что приехала ко мне. И в ту же ночь я сделал с ней нашего сына Вильяма», — вспомнила актер.
К сожалению, и во втором барке актер не нашел счастья.
«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом.
Сын Вильям сейчас живет на два дома. Он то у мамы, то у меня. Сейчас я не одинок. Рядом со мной есть безгранично преданный человек. Она из совершенно инопланетной стихии и я счастлив рядом с ней», — заметил Вадим Демчог.