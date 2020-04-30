«Я пробовал спасти семью»: Вадим Демчог расстался со второй женой, которую отбил у другого

По словам актера, сейчас они прекрасно общаются из-за общего сына.

Актер Вадим Демчог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Он влюбился в девушку по имени Вероника, профессия которой — актриса.

«Она блистала на сцене. Я сразу понял — эта женщина моя. Я добивался ее яростно. С бульдожьей хваткой. Измучил буквально всех. Ну я такой человек – если схватил, то дойду до конца. Вероника была несвободна. Она выбирала то его, то меня».

Вадим Демчог

«Я уехал в Москву. А через полгода она позвонила мне с вокзала и сказала, что приехала ко мне. И в ту же ночь я сделал с ней нашего сына Вильяма», — вспомнила актер.

Как отметил актер, в какой-то момент он решил уйти из театра.

К сожалению, и во втором барке актер не нашел счастья.