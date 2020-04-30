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«Я пробовал спасти семью»: Вадим Демчог расстался со второй женой, которую отбил у другого

По словам актера, сейчас они прекрасно общаются из-за общего сына.

«Я пробовал спасти семью»: Вадим Демчог расстался со второй женой, которую отбил у другого
Демчог расстался со второй женой/http://globallookpress.com/

Актер Вадим Демчог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Он влюбился в девушку по имени Вероника, профессия которой — актриса.

Вероника Демчог. Фото
Второй брак Демчога распался. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Она блистала на сцене. Я сразу понял — эта женщина моя. Я добивался ее яростно. С бульдожьей хваткой. Измучил буквально всех. Ну я такой человек – если схватил, то дойду до конца. Вероника была несвободна. Она выбирала то его, то меня».

Вадим Демчог

Как отметил актер, в какой-то момент он решил уйти из театра.

«Я уехал в Москву. А через полгода она позвонила мне с вокзала и сказала, что приехала ко мне. И в ту же ночь я сделал с ней нашего сына Вильяма», — вспомнила актер.

К сожалению, и во втором барке актер не нашел счастья.

«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом.

Сын Вильям сейчас живет на два дома. Он то у мамы, то у меня. Сейчас я не одинок. Рядом со мной есть безгранично преданный человек. Она из совершенно инопланетной стихии и я счастлив рядом с ней», — заметил Вадим Демчог.

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