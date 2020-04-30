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Тимур Бекмамбетов запустил компьютерную игру про коронавирус

Озвучила проект Анна Хилькевич.

Тимур Бекмамбетов запустил компьютерную игру про коронавирус
Игрокам предлагается поймать коронавирус и не дать ему заразить других людей. Фото: globallookpress.com

Технологическая компания Screenlife Limited, которой руководит известный режиссер Тимур Бекмамбетов, создала виртуальную игру под названием «Иммунитет», главный героем которой стал коронавирус.

Пользователям предлагается «сдерживать пандемию» путем кликов на модельку CoViD-19, бегающую по экрану. Если она «ускользнет», то может заразить виртуальное население страны. Рост числа заболевших тут же отражается на экране, как подобие счетчика очков успеха игрока.

У игры есть и полезная функция: пока человек борется с электронным вирусом, фоном звучат правила поведения и полезные советы по сохранению здоровья во время эпидемии, записанные актрисой Анной Хилькевич. Победа в игре дает пользователю возможность поучаствовать в викторине с последующим розыгрышем призов.

Как сообщается на сайте компании, игра призвана снять стресс и убить скуку, а также узнать полезную информацию. Разработчики надеются, что она поможет людям снизить тягость самоизоляции.

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Анна Хилькевичкомпьютерная играКоронавирусстопкоронавирусТимур Бекмамбетов
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