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Непристойное предложение: женщины буквально завалили откровенными письмами победителя лотереи

Мужчина из города Рочдейл сумел выиграть 58 миллионов фунтов стерлингов.

Непристойное предложение: женщины буквально завалили откровенными письмами победителя лотереи
Фото: Globallookpress

Удачливые и успешные мужчины всегда привлекают к себе внимание женщин. Так произошло и с 38-летним плотником Райаном Хойлом из города Рочдейл, что в Англии.

Счастливчику удалось выиграть огромную сумму в лотерею, после чего на него буквально обрушился шквал непристойных предложений от женщин. Представительницы слабого пола буквально умоляли Райана помочь им финансово, взамен недвусмысленно намекая на ответную благодарность, сообщает издание Daily Star.

Хойл скучал во время самоизоляции и проверял свою удачу в лотерейных билетах из местного супермаркета. Разумеется, приза в размере 58 миллионов фунтов стерлингов он никак не ожидал. Сразу после победы его имя стало известно всем в округе, после чего и посыпались предложения от женщин. Как объяснил сам Райан, он достаточно здравомыслящий человек и не планирует раздавать свое состояние направо и налево.

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