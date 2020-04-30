«Он был богачом»: Вадим Демчог признался, что первая супруга бросила его ради бизнесмена

По словам актера, с супругой он корректно и интеллигентно расстался.

Актер Вадим Демчог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Его бывшую жену зовут Юлия. От этого брака родилась дочка Настя.

«Дочь была рождена в момент неосознанности. Первый брак у меня получился странным. Мы с Юлией сказали друг другу: «Ну все женятся, давай и мы поженимся». Зарегистрировали отношения. Но мы были просто друзьями, не больше». Вадим Демчог

Как сказал актер, его супруга нашла через несколько лет другого.

«Он был богачом. У меня тогда не было денег, а он бизнесмен. Мое искусство было никому не нужно. Мы корректно и интеллигентно расстались. Просто поняли, что не надо оставаться вместе дальше», — сказал актер.

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Как отметил Демчог, его дочь сейчас растет с отчимом. Он не видит в этом какой-то проблемы.