«Он был богачом»: Вадим Демчог признался, что первая супруга бросила его ради бизнесмена

Актер Вадим Демчог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Его бывшую жену зовут Юлия. От этого брака родилась дочка Настя.
«Дочь была рождена в момент неосознанности. Первый брак у меня получился странным. Мы с Юлией сказали друг другу: «Ну все женятся, давай и мы поженимся». Зарегистрировали отношения. Но мы были просто друзьями, не больше».
Как сказал актер, его супруга нашла через несколько лет другого.
«Он был богачом. У меня тогда не было денег, а он бизнесмен. Мое искусство было никому не нужно. Мы корректно и интеллигентно расстались. Просто поняли, что не надо оставаться вместе дальше», — сказал актер.
Как отметил Демчог, его дочь сейчас растет с отчимом. Он не видит в этом какой-то проблемы.
«У меня также было много отчимов. Мама была любвеобильным человеком. Мы с ней жили в Эстонии, в Нарве, но она часто меня возила в Питер. Я пересмотрел все спектакли в городе на Неве. Именно поэтому и выбрал, когда подрос, профессию актера», — заявил Вадим Демчог.