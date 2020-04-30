«Отца я не видел сорок лет»: Вадим Демчог вспомнил встречу с родителем

Актер Вадим Демчог, который прославился благодаря роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил встречу со своим отцом, с которым не виделся долгие сорок лет. Родитель ушел от матери актера, когда он был еще совсем маленьким.
«Был момент, когда произошел этот взрыв хлопушки. «Интерны» стали необычайно популярными по всей России. Нам предложили поехать в Воронеж представлять очередной сезон. Я всколыхнулся, потому что знал — в этом городе у меня живет папа».
Как отметил актер, ту встречу с отцом он запомнил на всю жизнь.
«Я вышел из машины, а папа — из подъезда. И мы пять минут стояли на дистанции двадцати метров и смотрели друг на друга. Потом объятия случились. Он говорил какие-то неказистые слова. Потом разговор пошел легче. Драматургическая история, конечно», — сказал актер.
По словам Демчога, он не стал уточнять, почему папа ушел от мамы.
«Это не то, что надо обсуждать и выяснять. Это их история. Когда уезжал от папы, то спрятал деньги за картиной. Это я сделал, чтобы он не мог мне их вернуть. Отец наотрез отказывался принимать финансовые подарки», — заметил Вадим Демчог.