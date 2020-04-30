«Их давным-давно уже не волнует музыка»: Шнуров сравнил политику с современной эстрадой

Музыкант посетовал на то, что его не принимают коллеги.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался в эфире радио КП о современных политиках. По его словам, его вступление в «Партию Роста» и выдвижение его кандидатуры на довыборы в Госдуму не прокомментировал только ленивый. Все, вплоть до Владимира Соловьева и Ксении Собчак, сочли нужным поиронизировать над его новым статусом.

По мнению Шнурова, войти в состав политиков столь же сложно, сколько попасть на российскую эстраду, где уже давно сформирован свой костяк и изменить его фактически невозможно.

«Их давным-давно уже не волнует музыка, как процесс. Они давно уже заняли свои ниши в политическом театре, их роли распределены. Репертуар этого провинциального шоу не менялся годами. На зрителей им наплевать, так как театр государственный», — сказал он.

Ранее Шнуров заявлял, что, входя в политику, он ставит своеобразный эксперимент — музыкант хочет узнать, можно ли остаться честным и справедливым на этом пути.