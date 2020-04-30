«Вы готовы убить меня, я готов убить вас»: у Топалова случилась истерика при общении с поклонниками

Как отметил музыкант, сейчас не надо быть такими злыми.

Музыкант Влад Топалов устроил истерику во время общения со своими поклонниками в Instagram. Певец рассказал, что из жизни ушел его близкий друг режиссер Дмитрий Добрый. Причем это случилось в тот момент, когда против семьи Топалова была устроена самая настоящая травля.

Напомним, что жена Топалова ведущая Регина Тодоренко заявила, что женщинам нравится чувствовать себя жертвами в ситуациях с домашним насилием. После этого ее осудили многие звезды. С Тодоренко разорвали рекламные контракты многие компании мировые бренды. Она лишилась больших денег.

По словам Влада Топалова, он прощает всех своих хейтеров и ненавистников. Как отметил певец, сегодня все должны научиться быть чуточку добрее друг к другу.

«Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не на надо быть такими злыми». Влад Топалов

Ранее Влад Топалов говорил, что будет до конца защищать свою семью. По его словам, он готов пойти против всех ради благополучия близких, которые подвергаются травле.