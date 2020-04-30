Эммануил Виторган впервые привел двухлетнюю дочь Этель в родной Дом актера

Актер Эммануил Виторган, которому несколько месяцев назад исполнилось уже 80 лет, в Instagram сообщил своим поклонникам, что впервые привел свою двухлетнюю дочь Этель в родной Дом актера.

«Уважаемые люди, добрый день! Я и «Девочка с апельсином». Как мы смотримся вместе? Первый раз привел свою дочь Этель в свой родной дом — Дом актера. Смотрите, как блестят ее глаза!» Эммануил Виторган

Напомним, что чуть больше двух лет назад всех потрясла новость, что Виторган и его супруга актриса Ирина Млодик стали родителями. Какого же было удивление общественности, когда летом прошлого года в семье на свет появилась еще одна дочка – Клара.

Любопытно, что Эммануил Виторган на этом, судя по всему, останавливаться не намерен. Он отмечал, что в загашнике у него еще много эмбрионов, которые при желании всегда можно «превратить» в детей. По словам актера, он бы очень хотел, чтобы у него появился на свет еще и сын.