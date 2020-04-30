«Я отдам деньги тому, кто накажет Боякова»: Домогаров собирается судиться с руководством МХАТа

Актер Александр Домогаров собирается искать правду в суде в своем конфликте с руководством МХАТа имени Горького. Напомним, что актер уверяет, что ему так и не выплатили деньги за игру в спектакле «Сцены из супружеской жизни», где его партнершей была актриса Юлия Высоцкая. Билеты стоили по шесть тысяч рублей, но свой гонорар актер, как он уверяет, так и не получил.

Со своей стороны, руководители театра не понимают, почему актер на них обижается. Деньги, как они говорят, ждут его. Произошло всего лишь некое недоразумение при подписании договора.

Как отметил Домогаров, сейчас он занят поиском адвоката. Договоры о выполненной работе у него на руках. По словам Домогарова, он возмущен, что к артистам в театре такое подлое отношение. Особенно он недоволен действиями худрука театра Эдуарда Боякова, сообщает портал «7 дней».