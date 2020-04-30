«Виноват всегда и только он»: Юлия Михалкова однозначно высказалась на тему насилия

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не смогла обойти стороной тему обсуждения домашнего насилия. Напомним, ранее по этому поводу засветилась с некорректным заявлением Регина Тодоренко, из-за чего лишилась звания «Женщина года» и нескольких выгодных рекламных контрактов.

Девушка извинилась перед публикой дважды, однако обсуждение ее слов до сих пор идет в Сети, разделив людей на два враждующих лагеря. Одни считают, как и Регина Тодоренко, что некоторые женщины сами напрашиваются на побои, другие – что мужчина в любом случае должен держать себя в руках. Михалкова оказалась в числе вторых.

«Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только ОН. Даже если она сама «нарывается», все равно – ничто не может оправдать насилие. Выбор всегда есть. Если у мужчины нет ни ума, ни сил, ни желания решить спор с женщиной словами, то можно просто развернуться и уйти», — высказалась артистка в личном блоге.

По мнению Юлии, тут даже обсуждать нечего.