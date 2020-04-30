«Она была замечена за шопингом в супермаркете»: японцы требуют выгнать Медведеву из страны

Жительница Японии написала письмо в российское посольство. Она требует, чтобы фигуристку Евгению Медведеву в самое ближайшее время выгнали из страны. Как отмечает японка, 27 апреля Медведева приехала в город Хатинохе и приступила к тренировкам на арене, которая закрылась для всех остальных.

При этом японка отметила, что россиянка «проскользнула в Японию» перед самым запретом въезда в Страну восходящего солнца несколько недель назад. Как сказала японка, фигуристка знала, что шоу с ее участием Prism on Ice (Sailor Moon) будет отменено, что в итоге и случилось.

«Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию». Жительница Японии

Отметим, что в Японию Медведева приехала без своего наставника канадца Брайана Орсера. Он остался в Северной Америке. Напомним, что звезда последние два года живет и тренируется в Канаде. Она со скандалом ушла от своей российской наставницы Этери Тутберидзе, которая привела ее к серебряной медали на Олимпиаде в корейском Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».