«Доктор Айболит»: Ирина Слуцкая читает «украденную» сказку
«Сказки на ночь»
«Доктор Айболит»
Лера Кудрявцева: «Марат Башаров может стать отцом»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Девчонку прямо убивали на глазах»: Тарасова объяснила, почему Медведева ушла от Тутберидзе

По словам наставницы, ей было очень жалко в этой истории серебряного призера Олимпиады.

«Девчонку прямо убивали на глазах»: Тарасова объяснила, почему Медведева ушла от Тутберидзе
Тарасова объяснила, почему Медведева уехала в Канаду/http://globallookpress.com/

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» объяснила, почему два года назад серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе и стала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера.

По ее словам, произошедшее очень напомнило ей отношения в семье. При разводах оба члена семейства считают себя правыми и не слушают мнение второй стороны. В то же время Тарасова отметила, что Тутберидзе работала, по сути, с ребенком. В какой-то момент Медведева почувствовала, что ее недолюбливают и ушла.

Как отметила Татьяна Тарасова, ее глубоко возмутило поведение части поклонников Евгении Медведевой, которые начали ее откровенно унижать. Как сказала тренер, с одним из таких она чуть не подралась.

«Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю».

Татьяна Тарасова

Тэги

Евгения МедведеваЕвгения Медведева последние новостиТатьяна ТарасоваЭтери ТутберидзеЭтери Тутберидзе последние новости
Loading...