«У Гном Гномыча лицо, как будто он там из-под палки»: Аршавин высмеял челленджи Рудковской

Как отметил футболист, на фотографиях улыбаются только родители.

Футболист Андрей Аршавин во время прямого эфира в Instagram с коллегой Александром Кержаковым высмеял семейные фото и видеозаписи продюсера Яны Рудковской и ее мужа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Как известно, звезды регулярно делятся видео и рассказывают, как проводят время на самоизоляции. Причем порой их записи граничат с каким-то безумием. Челленджи звезд многих не могут оставить равнодушными. Часть хейтеров и вовсе заявляет, что у Рудковской и Плющенко на карантине, что называется, поехала крыша. Снимает все их сын Саша.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама». Андрей Аршавин

Отметим, что Андрей Аршавин несколько лет назад завершил свою профессиональную карьеру. Сейчас его можно часто увидеть в эфире телеканала «Матч ТВ», где он работает комментатором и ведет авторскую программу.