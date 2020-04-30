Исаев из «Уральских пельменей» поделился видеозаписью, как его сыновья танцуют на карантине

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram разместил забавную запись. На кадрах двое его сыновей Елисей и Савелий забавно танцуют в их загородном доме, где сейчас вся семья находится на самоизоляции.

«Вот такой вот карантин, тин-тин, тин-тин», — кричат дети.

Исаев заявил, что в ближайшее время будет представлена полная подборка так называемых «тин-тинов». Не так давно звезды «Уральских пельменей» запустили необычный проект. Они рассказывают своим подписчикам, как можно весело и с пользой для дела проводить время на самоизоляции.

При этом все съемки проходят в их загородных коттеджах, домах и особняках. Записи ведут сами участники шоу или их близкие родственники.

Добавим, что у популярной свердловской команды из-за пандемии коронавируса отменилось, как и у всех артистов, огромное количество выступлений. Впрочем, зря времени звезды не теряют. Она сочиняют сейчас шутки вдали друг от друга.