«Проект «Маска» сделал нас ближе и понятнее друг другу»: Валерия обратилась к Киркорову

Певица Валерия тепло и нежно поздравила своего давнего друга поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова с днем рождения. Ему 30 апреля исполнилось 53 года.

«Филипп, дорогой, с днем рождения! Вот смотрю на эту фотографию и думаю: так грустно, что закончился наш проект «Маска», который сделал нас ближе и понятнее друг другу». Валерия

Как отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина, ее давний товарищ — яркий и умный человек. Она пожелала ему счастья и здоровья. По словам Валерии, с каждым годом она открывает в Киркорове все новые грани таланта.

Отметим, что Филипп Киркоров и Валерия были в жюри конкурса, который прошел на канале НТВ. Победителем его стал музыкант Анатолий Цой, который скрывался под маской Льва.

Между тем на многих членов жюри, в том числе и на Валерию с Киркоровым, самое большое впечатление произвел Олень. Под этой маской выступала народная артистка России певица Лариса Долина. Она вышла в финал, но победу одержать не смогла.