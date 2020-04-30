«Наш человек-паук»: Ольга Алдонина придумала прозвище отцу своей падчерицы Веры

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram показала, чем занимается ее супруг во время самоизоляции. Отец Веры Алдониной, дочери певицы Юлии Началовой, строит дом. На кадрах можно увидеть, как мужчина занимается покраской.

«Опасные маневры тут у нас. И вот работы у нас продолжаются. Наш человек-паук». Ольга Алдонина

Отметим, что в гостях у отца порой бывает и Вера. Основное же время ребенок после смерти своей мамы проводит в доме у бабушки и дедушки.

Впрочем, известно, что у Веры Алдониной сложились доверительные отношения с мачехой. Она всегда желанный гость в доме своего отца, который старается, как можно чаще брать девочку к себе. Надо отметить, что в новой семье у Евгения Алдонина двое детей. Сын Артем и дочь Анжелика. Причем младшей дочери игрока всего несколько месяцев.

больше по теме Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с падчерицей Ольга публикует только фотографии любимого супруга и их совместных детей.

Добавим, что Юлия Началова скончалась чуть больше года назад. Исполнительница поздно обратилась за помощью к медикам. У нее развился сепсис.