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«Наш человек-паук»: Ольга Алдонина придумала прозвище отцу своей падчерицы Веры

Евгений Алдонин на самоизоляции занялся строительством дома.

«Наш человек-паук»: Ольга Алдонина придумала прозвище отцу своей падчерицы Веры
Евгений Алдонин строит дом/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram показала, чем занимается ее супруг во время самоизоляции. Отец Веры Алдониной, дочери певицы Юлии Началовой, строит дом. На кадрах можно увидеть, как мужчина занимается покраской.

Евгений Алдонин. Фото
Алдонин строит дом. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

«Опасные маневры тут у нас. И вот работы у нас продолжаются. Наш человек-паук».

Ольга Алдонина

Отметим, что в гостях у отца порой бывает и Вера. Основное же время ребенок после смерти своей мамы проводит в доме у бабушки и дедушки.

Впрочем, известно, что у Веры Алдониной сложились доверительные отношения с мачехой. Она всегда желанный гость в доме своего отца, который старается, как можно чаще брать девочку к себе. Надо отметить, что в новой семье у Евгения Алдонина двое детей. Сын Артем и дочь Анжелика. Причем младшей дочери игрока всего несколько месяцев.

Добавим, что Юлия Началова скончалась чуть больше года назад. Исполнительница поздно обратилась за помощью к медикам. У нее развился сепсис.

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