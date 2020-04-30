«Мы справляемся, ничего важнее семьи нет»: Новоженов высказался о внучке после смерти дочери

Телеведущий Лев Новоженов во время интервью каналу People News заявил, что сейчас именно он с женой занимается воспитанием пятнадцатилетней внучки Иды. Ее мать Александра умерла в прошлом году. Дочери телеведущего было всего 36 лет. Она несколько лет боролась с раком. Уход из жизни ребенка стал большой трагедией для Льва Новоженова и его супруги.

«Мы справляемся, ничего важнее семьи нет». Лев Новоженов

Как отметил Лев Новоженов, сейчас у внучки начался переходный возраст. Деду с ребенком непросто. Она, как он отметил, начинает откровенно хамить. Порой делает замечания Новоженову. Говорит, чтобы он сам готовил себе поесть.

Как отметил телеведущий, он бы еще понял, если бы такое поведение было у мальчика. Но тут ему откровенно грубит девочка. С подростком известный телеведущий проводит воспитательные беседы. Он надеется, что переходный возраст у Иды не затянется.