После месяца карантина: Анна Нетребко без маникюра и укладки появилась на публике

Анна Нетребко была очень расстроена, когда узнала, что в Австрии объявлен карантин. Она уже много лет живет в Вене со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Оперная дива много гастролирует, поэтому обычно дома ее не застать. Но этой весной больше месяца артистка была в роли домохозяйки. Она перебрала гардероб, устроила перестановку мебели и каждый день теперь хвастается кулинарными изысками.

Но в конце апреля Нетребко стала чаще выходить на улицу. С 1 мая в Австрии и вовсе снимут карантин, будет запрещено лишь собираться большими компаниями на улице. Это оказалось очень кстати. Оперная дива показала отросшие ногти без лака. Певица взялась преображать террасу, поэтому ее руки теперь выглядят соответственно. Анна успела покрасить стену. А накануне певица отправилась на рынок. Для этого она приехала в другой город.

«Острый репортаж из австрийского городка Тульн. Мы сюда приехали в садово-парковые угодья. Будем выбирать растения, может березы или какие-нибудь другие, чтобы садить на террасе», — поведала певица. «Какая тут красота», — заверила она.

На кадрах Нетребко предстала без укладки, с неброским макияжем и в маске. Даже оделась артистка неприметно в цветную блузку. Она стала ходить между рядами в поисках интересных вещей. Статуэтки в виде собачек ее не заинтересовали, а вот огромные шары звезде понравились. Впечатлил певицу и ассортимент оградок. «Деревья, решетки, статуи… что выбрать? Глаза разбежались», — призналась Анна.

Некоторые поклонники позавидовали диве, которая наслаждается свободой. Подписчики восхитились повседневным стилем звезды. Многие советовали купить певице мандариновое дерево или лимонное, но Нетребко заверила, что они не приживутся. Ее выбор пал на другое растение. «Одно небольшое дерево — японскую вишню. Она должна выжить на террасе, там страшные ветры», — поделилась артистка.