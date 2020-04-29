«Отношения у нее в развитии»: Маликов признался, что у дочери появился молодой человек

По словам певца, он пока не знает, насколько это все серьезно.

Певец Дмитрий Маликов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что у его дочери Стефании появился молодой человек. Правда, исполнитель пока и сам не понимает, насколько эти отношения у нее серьезные.

«Стефания хорошо развивается, добреет, умнеет. Стеша — уже зрелая девушка. Она радует нас с мамой. Научилась, к примеру, сама готовить. У нее своя диета. Не ест, что готовит домработница и супруга. Сейчас у нее мечта – отдыхать куда-нибудь поехать. Кстати, у нее есть молодой человек. Не знаю, насколько это любовь. Скажу так: отношения у дочери в развитии. Сейчас, конечно, они не могут из-за пандемии общаться со своим молодым человеком, но это все временно». Дмитрий Маликов

Как отметил музыкант, сейчас он поддерживает форму в домашних условиях. Усиленно тренируется.

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«Занимаюсь дома фитнесом. Очень люблю футбол. Вот сын подрастет и будем с ним играть», — сказал Дмитрий Маликов.