«По ночам мне снятся поклонницы»: Маликов рассказал, как проводит время на самоизоляции

«Сейчас у меня, конечно, появилось больше времени для общения со своей семьей. Провожу его с сыном. Конечно, нам не хватает живого общения с поклонниками, но ничего не поделать. Зато мне сейчас иногда снятся девушки-поклонницы по ночам. Я жене Лене об этом, конечно, не рассказываю. К счастью, она не читает мои соцсети и не знает, что там пишут фанатки».

