«По ночам мне снятся поклонницы»: Маликов рассказал, как проводит время на самоизоляции

Музыкант Дмитрий Маликов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, чем занимается дома на самоизоляции.
«Сейчас у меня, конечно, появилось больше времени для общения со своей семьей. Провожу его с сыном. Конечно, нам не хватает живого общения с поклонниками, но ничего не поделать. Зато мне сейчас иногда снятся девушки-поклонницы по ночам. Я жене Лене об этом, конечно, не рассказываю. К счастью, она не читает мои соцсети и не знает, что там пишут фанатки».
Как отметил певец, он ощущает себя счастливым человеком.
«Счастья и любви в моей жизни заметно прибавилось. У нас растет замечательный малыш. Он все понимает. Очень умный и развитый. Сейчас думаем, каких преподавателей пригласить для него. Ему нравится строительная техника, мусоровозы. Когда Стеша была маленькая, я все время отсутствовал дома. А сейчас все время могу проводить с сыном. Все из-за карантина. Так что самоизоляция сыграла мне на пользу», — отметил он.
Также Маликов порадовался, что успел отметить свой юбилей в конце января.
«Потом еще в Санкт-Петербурге в феврале дал концерт. А затем, как известно, все свернулось и теперь неизвестно, когда удастся снова спеть», — сказал певец.