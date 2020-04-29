«Доктор Айболит»: Ирина Слуцкая читает «украденную» сказку
«Сказки на ночь»
«Доктор Айболит»
Лера Кудрявцева: «Марат Башаров может стать отцом»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«По ночам мне снятся поклонницы»: Маликов рассказал, как проводит время на самоизоляции

По словам музыканта, он ощущает себя счастливым человеком.

«По ночам мне снятся поклонницы»: Маликов рассказал, как проводит время на самоизоляции
Маликов проводит время с семьей/http://globallookpress.com/

Музыкант Дмитрий Маликов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, чем занимается дома на самоизоляции.

«Сейчас у меня, конечно, появилось больше времени для общения со своей семьей. Провожу его с сыном. Конечно, нам не хватает живого общения с поклонниками, но ничего не поделать. Зато мне сейчас иногда снятся девушки-поклонницы по ночам. Я жене Лене об этом, конечно, не рассказываю. К счастью, она не читает мои соцсети и не знает, что там пишут фанатки».

Дмитрий Маликов

Как отметил певец, он ощущает себя счастливым человеком.

«Счастья и любви в моей жизни заметно прибавилось. У нас растет замечательный малыш. Он все понимает. Очень умный и развитый. Сейчас думаем, каких преподавателей пригласить для него. Ему нравится строительная техника, мусоровозы. Когда Стеша была маленькая, я все время отсутствовал дома. А сейчас все время могу проводить с сыном. Все из-за карантина. Так что самоизоляция сыграла мне на пользу», — отметил он.

Также Маликов порадовался, что успел отметить свой юбилей в конце января.

«Потом еще в Санкт-Петербурге в феврале дал концерт. А затем, как известно, все свернулось и теперь неизвестно, когда удастся снова спеть», — сказал певец.

Тэги

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Дмитрий МаликовМарк МаликовНовости google
Loading...