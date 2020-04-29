Уральский бизнесмен готов платить Регине Тодоренко 1 МРОТ в месяц за рекламный контракт

Владелец одного из уральских баров-ресторанов Евгений Кексин готов платить телеведущей Регине Тодоренко 1 МРОТ в месяц за раскрутку его заведения. Как известно, звезда не так давно обронила несколько скандальных фраз, касающихся домашнего насилия. В итоге с ней разорвали контракты многие известные бренды.

Как отметил Кексин, он не настолько богат, поэтому каких-то серьезных денег Тодоренко предложить не может. Впрочем, в такой непростой момент, как он думает, телеведущая будет рада любой заработанной копейке. Она, как известно, потеряла огромные суммы из-за разрыва рекламных соглашений.

Любопытно, что пост об этом даже появился в Instagram. Правда, его заблокировала сама Сеть спустя каких-то полчаса.

Как заметил Кексин, он вовсе не хочет посмеяться над Тодоренко в такой непростой момент ее жизни. Как считает владелец бара, налицо абсурд. За несколько неосторожных фраз человека готовы сравнять с землей, что в корне неверно, сообщают «Моменты».