«Их с Петросяном не развенчали»: представитель Степаненко развеял миф о любовнике артистки

Звезда сейчас активно работает и о личной жизни не думает.

Представитель артистки Елены Степаненко развеял слухи о якобы появившемся молодом любовнике у звезды. По его словам, все это обычный вымысел, чтобы вывести бывшую супругу сатирика Евгения Петросяна из себя. Как отметил представитель артистки, в зрелом возрасте ей не нужны лишние встряски и кардинальные перемены.

«Она верующий, набожный человек. И она знает, что ее венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один». Представитель Степаненко

Как отметил представитель Елены Степаненко, сейчас она активно работает. Причем все отмечают, что 67-летняя звезда находится в потрясающей форме. Артистка открыла в себе новые грани. Все просто восхищены, как она ведет программу «Еще не вечер».

Кстати, сейчас Степаненко живет не одна. Вместе с ней проживает дочь Петросяна, Викторина. Девушка из-за коронавируса не смогла вылететь вовремя в США и застряла в России. Наследница юмориста уже нашла работу. Ее программа о коллекциях мировых музеев выходит на канале «Культура», сообщает «Комсомольская правда».