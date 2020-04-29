В квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова могут заехать посторонние люди

Юрист Дмитрий Кузьмичев заявил, что в легендарную квартиру на улице Бочкова, где когда-то жил писатель Василий Шукшин со своей супругой Лидией, могут в любой момент заехать посторонние люди. Причем они имеют на это полное право. Как известно, внучка актрисы Анна Шукшина продала свою долю в этом жилье всего за пять миллионов рублей, что вызвало шок и недоумение у многих, кто знает девушку.

«Никто не сможет их выгнать, ведь они законные собственники одной второй доли». Дмитрий Кузьмичев

Между тем специалисты уверены, что Анна Шукшина занизила стоимость жилья. Квартира на улице Бочкова стоит не менее тридцати миллионов рублей. Купивший часть квартиры друг Анны сказал, что заезжать пока в нее не планирует, однако мужчина может в любой момент поменять свое решение. В таком случае начнется новый виток войны между родственниками легендарного писателя, которые уже не один год ругаются из-за наследства. В эту историю не вмешивается только актриса Мария Шукшина, которая никак не комментирует скандальную ситуацию. Звезда старается не привлекать внимание к своей персоне.

Юристы отмечают, что по закону Анна Шукшина должна была предложить выкупить долю в квартире Ольге Шукшиной, своей тете. У дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной преимущественные права, как у совладелицы квартиры. Как считают адвокаты, Ольга Шукшина вполне может оспорить сделку, заключенную Анной, сообщает «Комсомольская правда».