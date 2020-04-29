Платья от Юдашкина, футболки от Джона Гальяно: Лиза и Гарри Галкины обожают красивые наряды

Примадонна и ее любимый супруг не скупятся на одежду для наследников.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин не скупятся на наряды для своих наследников — шестилетних близнецов Гарри и Лизы Галкиных. К примеру, дочка звезд обожает цветочный принт. На ней можно часто увидеть красивые разноцветные спортивные костюмы. Стоимость нарядов начинается от пятидесяти тысяч рублей.

Как и любая девочка, Лиза Галкина обожает платья. Часто такие наряды семья заказывает у своего давнего друга, кутюрье Валентина Юдашкина. Стоимость красивых платьишек доходит до двухсот тысяч рублей.

Впрочем, все знают, что Юдашкин и Пугачева дружат не один десяток лет. Дети звезд часто принимают участие в его модных показах. Так что не исключено, что наряды Лиза и Гарри получают бесплатно.

больше по теме Газманов, Галкин и Николаев записали трогательный клип в поддержку врачей В создании ролика также приняли участие другие российские звезды.

Кстати, Гарри Галкин в отличие от своей любимой сестренки, за модой не гонится. Конечно, ему волей-неволей приходится держать марку. На мальчике можно часто увидеть футболки от Джона Гальяно и джинсы той же марки. Их стоимость около двадцати тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».