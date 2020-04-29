Участники «Уральских пельменей» решили показать свои шикарные дачи, коттеджи и квартиры

Шоумены дали советы своим поклонникам, как не сойти с ума на самоизоляции.

Участники шоу «Уральские пельмени» решили рассекретить свои загородные дома, коттеджи, квартиры и дачи, в которых она пережидают пандемию вместе со своими родными. Звезды шоу запустили эфиры из своих жилищ. Увидеть это можно в новом шоу «Дома с пельменями», которое выходит на YouTube.

Основная цель, которую преследуют участники шоу, — рассказать людям, как не сойти с ума на самоизоляции. Все записи «Уральские пельмени» ведут на свои гаджеты. В кадрах часто можно увидеть их родственников и дома, где они проводят сейчас время.

«Актерам пришлось научиться снимать или обучить этому родных — все съемки производятся в домашних условиях на телефоны, планшеты». Сергей Исаев

Отметим, что с сюжетами о жизни «Уральских пельменей» на карантине можно познакомиться только на YouTube. По телеканалам этого увидеть не удастся. Во всяком случае, пока идет пандемия, сообщает портал «Моменты».

Добавим, что «Уральские пельмени», как и большинство артистов, пострадали от пандемии. У них было отменено или перенесено огромное количество концертов. Впрочем, звезды не унывают. Они верят, что в недалеком будущем снова смогут выступать перед своими поклонниками. Как известно, у шоу огромное количество фанатов по всей стране. Концерты «Уральских пельменей» уже больше десяти лет проходят при полных аншлагах.