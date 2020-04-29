«Очень соскучился!»: актер «Зулейхи» Евгений Морозов обнародовал редкие кадры со съемочной площадки

Любимец публики признался, что ему тяжело в самоизоляции.

Актерам период пандемии и самоизоляции дается непросто, обладатели публичной профессии, привыкшие купаться в аплодисментах и лучах славы, с трудом переживают домашнее заточение. Недавно в этом признался Максим Аверин на передаче «Вечерний Ургант». А теперь о своей тоске заговорил исполнитель главной роли в сериале «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов.

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Пока по «России 1» шел показ многосерийного фильма, актер наслаждался мгновением через экран, плюс ко всему ему писали свои отзывы со всей России поклонники. Теперь показ закончился, и артист затосковал с удвоенной силой.

«Я очень соскучился по съемкам! По фразе: «Нужен еще дубль», по бесконечным переработкам, по бла-бла-бла актеров на гриме, по 115 стаканчикам кофе в день, по подъемам в 5:30, чтобы доехать без пробок на площадку», — написал Евгений в личном блоге.

После того, как пандемия закончится, Морозов, прежде всего, хочет крепко обнять своих коллег-киношников. «До хруста! До радостного визга!» — говорит он. А сейчас он пожелал всем большого терпения.

Свой пост актер проиллюстрировал редкими кадрами, сделанными прямо на съемочной площадке «Зулейхи».