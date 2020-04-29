«Очень соскучился!»: актер «Зулейхи» Евгений Морозов обнародовал редкие кадры со съемочной площадки

Актерам период пандемии и самоизоляции дается непросто, обладатели публичной профессии, привыкшие купаться в аплодисментах и лучах славы, с трудом переживают домашнее заточение. Недавно в этом признался Максим Аверин на передаче «Вечерний Ургант». А теперь о своей тоске заговорил исполнитель главной роли в сериале «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов.
Пока по «России 1» шел показ многосерийного фильма, актер наслаждался мгновением через экран, плюс ко всему ему писали свои отзывы со всей России поклонники. Теперь показ закончился, и артист затосковал с удвоенной силой.
«Я очень соскучился по съемкам! По фразе: «Нужен еще дубль», по бесконечным переработкам, по бла-бла-бла актеров на гриме, по 115 стаканчикам кофе в день, по подъемам в 5:30, чтобы доехать без пробок на площадку», — написал Евгений в личном блоге.
После того, как пандемия закончится, Морозов, прежде всего, хочет крепко обнять своих коллег-киношников. «До хруста! До радостного визга!» — говорит он. А сейчас он пожелал всем большого терпения.
Свой пост актер проиллюстрировал редкими кадрами, сделанными прямо на съемочной площадке «Зулейхи».