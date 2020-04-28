«Настоящий артист может петь даже в лифте»: Успенская вызывает на дом оркестр в период карантина

66-летняя Любовь Успенская вызывает на дом личный оркестр, чтобы порепетировать песни. Об этом она сама рассказала журналистам Teleprogramma.pro. Исполнительница шансона призналась – она, как истинный артист, очень скучает по возможности выйти на сцену, пообщаться со своим зрителем и примерить самые шикарные платья, которые есть у нее в гардеробе. Чтобы не впасть в депрессию, Любовь Залмановна вызванивает своих музыкантов.

«Настоящий артист может петь даже в лифте. Ничто в жизни лично мне не может помешать качественно спеть. Я это делаю даже у себя во дворе – мой оркестр собирается, и я пою. Мне неважно, смотрят ли соседи, фотографируют ли. Мне просто хочется петь. Очень хочется уже на сцену выйти! Может быть, для некоторых это будет хорошим уроком. Для тех, кто не ценит красивые прически, высокие каблуки. Хочется вернуть все назад, хочется», — призналась она.

Успенская также рассекретила, что коронавирус дал ей возможность вспомнить о забытом репертуаре. Недавно Любовь нашла у себя в закромах песню, которую приобрела еще несколько лет назад. Из-за высокой занятости артистка никак не могла приступить к ее разбору, но теперь сделать это она все же намерена.

«Сейчас, в период затишья я сделаю работу, которая для меня важнее, чем концерт. Его я, например, не могу отменить, но постоянно отменяла песню. Сейчас же есть уникальная возможность, и для этого ничего не нужно делать», — растолковала она.

Успенская, в отличие от других артистов, предпочитает отказываться от онлайн-концертов. Причин тому несколько – исполнителям обещают меньшую оплату труда, чем за привычные выступления. Кроме того, не всегда подходит формат.