«Это наш священный праздник»: Путин пообещал частично отпраздновать День Победы

Владимир Путин пообещал частично отпраздновать День Победы. Во время онлайн-совещания с губернаторами президент подметил: он прекрасно понимает, что население страны очень устало на постоянной основе находиться в домах, однако на сегодняшний момент принято решение о продлении режима самоизоляции, поскольку пик вирусной инфекции по-прежнему не пройден.

Ранее Путин заявил об отмене празднования Дня Победы, но во время нового совещания пояснил — частичные мероприятия в стране все же состоятся. Так, россияне смогут увидеть выступление авиационной техники, а когда стемнеет, в центре городов организуют салют.

«Несмотря ни на что, 9 Мая — навсегда в наших сердцах. Мы его отпразднуем, это священный праздник», — пообещал он.

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Путин также рассудил, что обязательно состоится и традиционный для Дня Победы парад, однако организован он будет уже тогда, когда условия будут позволять его провести.

«Да, любые запреты, конечно, раздражают. Безусловная ценность современной цивилизации — свобода. Но и жизнь человека является абсолютной ценностью. И мы обязаны ее защитить», — подытожил он.